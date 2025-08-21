La Protezione Civile della Regione Campania, sulla base delle valutazioni del Centro Funzionale, ha prorogato fino alle ore 16 di domani, venerdì 22 agosto, l’allerta meteo di livello Giallo per piogge e temporali.

Le zone interessate

L’avviso riguarda tutto il territorio regionale, ad eccezione delle Zone 4 (Alta Irpinia e Sannio) e 7 (Tanagro).

Le precipitazioni previste saranno a rapida evoluzione, con possibilità di fenomeni molto intensi ma concentrati in un breve arco temporale.

I rischi segnalati

Durante i temporali potranno verificarsi:

grandinate, fulmini e raffiche di vento;

allagamenti e innalzamento dei corsi d’acqua;

scorrimento di acque piovane lungo le strade;

caduta massi e frane;

possibili danni a coperture, strutture esposte e coste a causa del moto ondoso.

Le raccomandazioni della Protezione Civile

La Protezione Civile ha invitato i Comuni ad attivare i Centri Operativi Comunali (Coc) e a mettere in atto tutte le misure previste dai rispettivi piani comunali di protezione civile per prevenire e mitigare i rischi.

È raccomandato inoltre di:

monitorare la stabilità del verde pubblico,

seguire le comunicazioni della Sala Operativa Regionale,

prestare particolare attenzione agli spostamenti durante i fenomeni temporaleschi.