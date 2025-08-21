La Protezione Civile della Regione Campania, sulla base delle valutazioni del Centro Funzionale, ha prorogato fino alle ore 16 di domani, venerdì 22 agosto, l’allerta meteo di livello Giallo per piogge e temporali.
Le zone interessate
L’avviso riguarda tutto il territorio regionale, ad eccezione delle Zone 4 (Alta Irpinia e Sannio) e 7 (Tanagro).
Le precipitazioni previste saranno a rapida evoluzione, con possibilità di fenomeni molto intensi ma concentrati in un breve arco temporale.
I rischi segnalati
Durante i temporali potranno verificarsi:
grandinate, fulmini e raffiche di vento;
allagamenti e innalzamento dei corsi d’acqua;
scorrimento di acque piovane lungo le strade;
caduta massi e frane;
possibili danni a coperture, strutture esposte e coste a causa del moto ondoso.
Le raccomandazioni della Protezione Civile
La Protezione Civile ha invitato i Comuni ad attivare i Centri Operativi Comunali (Coc) e a mettere in atto tutte le misure previste dai rispettivi piani comunali di protezione civile per prevenire e mitigare i rischi.
È raccomandato inoltre di:
monitorare la stabilità del verde pubblico,
seguire le comunicazioni della Sala Operativa Regionale,
prestare particolare attenzione agli spostamenti durante i fenomeni temporaleschi.