Nel pomeriggio un intenso temporale ha interessato diverse zone di Napoli e della sua provincia, provocando disagi dopo un periodo caratterizzato da caldo intenso e incendi. Il sindaco di Ottaviano, Biagio Simonetti, ha condiviso sui social alcune immagini che mostrano gli effetti del maltempo nella sua area, confermando la forza del fenomeno anche nelle zone limitrofe.

In alcune aree della provincia di Salerno, in particolare a Polla, si sono registrati episodi di grandine. Le fotografie pubblicate testimoniano la caduta di chicchi di dimensioni significative, un evento insolito per il periodo.

Previsioni meteo per le prossime ore

Secondo le previsioni dell’Aeronautica Militare, il maltempo sarà di breve durata: già a partire dalla serata del 12 agosto le nuvole si dissolveranno, lasciando spazio a un cielo sereno e temperature nuovamente elevate.