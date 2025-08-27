Un uomo di 47 anni è stato selvaggiamente aggredito la scorsa notte a Fuorigrotta, nei pressi dello Stadio Maradona, da una baby-gang di minorenni. L’episodio è avvenuto intorno alle 23, sotto gli occhi della madre anziana e dei due figli piccoli della vittima. Il 47enne è ricoverato all’ospedale Cardarelli in gravi condizioni: ha riportato un trauma cranico, una frattura del naso in più punti, lesioni facciali con riduzione del campo visivo e diversi traumi sul corpo.

La denuncia arriva da Sergio Lomasto, consigliere della Municipalità 10 di Napoli e fratello della vittima:

«Potevo non avere più un fratello. Non è la prima volta che lancio un allarme su questa zona: già mesi fa avevo segnalato scorribande di auto e moto davanti allo Stadio Maradona chiedendo interventi di sicurezza. Oggi la violenza ha colpito direttamente la mia famiglia».

Lomasto ha ricordato come episodi simili siano già denunciati in passato, anche dalla presidente del Consiglio comunale Enza Amato, richiamando la necessità di un piano educativo strutturale.

«Viviamo una contraddizione: i bambini che rispettano le regole restano traumatizzati, mentre chi delinque si impadronisce delle strade. Mio nipote di 10 anni, che ha assistito all’aggressione, da ieri non riesce a parlare per lo shock», ha aggiunto.

Il consigliere ha quindi rivolto un appello al Prefetto e alle istituzioni:

«Serve un piano straordinario di sicurezza e un patto educativo forte. Napoli merita di essere ricordata per la sua bellezza e la sua accoglienza, non per la barbarie di bande di minorenni che annientano la convivenza civile».