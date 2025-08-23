Il Ministero della Salute ha disposto il ritiro dal mercato di alcuni lotti di pesto a marchio Delizie dal Sole per la presenza di aflatossine oltre i limiti di legge. L’avviso di richiamo è stato pubblicato giovedì 21 agosto nella sezione dedicata alle allerte e ai ritiri alimentari sul portale ufficiale del Ministero.
Lotti coinvolti nel richiamo
Il provvedimento riguarda esclusivamente i seguenti lotti di pesto Delizie dal Sole:
D2501784
D2501816
D2501824
Tutti hanno scadenza fissata al 30 giugno 2026.
Il Ministero invita i consumatori a non consumare il prodotto e a restituirlo al punto vendita dove è stato acquistato.
Perché il ritiro
La misura si è resa necessaria a causa della rilevata presenza di aflatossine, micotossine prodotte da funghi del genere Aspergillus. Queste sostanze sono considerate potenzialmente genotossiche e cancerogene, motivo per cui la normativa europea impone il massimo rigore e il livello di esposizione più basso possibile per la tutela della salute pubblica.