Il Ministero della Salute ha disposto il ritiro dal mercato di alcuni lotti di pesto a marchio Delizie dal Sole per la presenza di aflatossine oltre i limiti di legge. L’avviso di richiamo è stato pubblicato giovedì 21 agosto nella sezione dedicata alle allerte e ai ritiri alimentari sul portale ufficiale del Ministero.

Lotti coinvolti nel richiamo

Il provvedimento riguarda esclusivamente i seguenti lotti di pesto Delizie dal Sole:

D2501784

D2501816

D2501824

Tutti hanno scadenza fissata al 30 giugno 2026.

Il Ministero invita i consumatori a non consumare il prodotto e a restituirlo al punto vendita dove è stato acquistato.

Perché il ritiro

La misura si è resa necessaria a causa della rilevata presenza di aflatossine, micotossine prodotte da funghi del genere Aspergillus. Queste sostanze sono considerate potenzialmente genotossiche e cancerogene, motivo per cui la normativa europea impone il massimo rigore e il livello di esposizione più basso possibile per la tutela della salute pubblica.