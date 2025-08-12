Nonostante un aumento delle donazioni nelle ultime settimane, all’ospedale Cardarelli di Napoli persiste una grave carenza di sangue, in particolare dei gruppi Rh 0 Positivo (0+) e Rh 0 Negativo (0-). Negli ultimi venti giorni, oltre 500 persone hanno risposto alla campagna di sensibilizzazione promossa dalla struttura, ma le scorte restano insufficienti. Per gestire l’emergenza, il Centro Trasfusionale sta razionalizzando le riserve, limitando le trasfusioni ai soli casi strettamente necessari.

Emergenza in vista di Ferragosto

La situazione preoccupa in modo particolare alla vigilia della settimana di Ferragosto, periodo in cui la richiesta di sangue tende ad aumentare per via di incidenti stradali e interventi d’urgenza.

I medici rinnovano l’invito alla cittadinanza:

Orari donazione: dal lunedì al sabato, dalle ore 8:00 alle 12:00.

Prenotazioni: anche via WhatsApp al numero 331 6702222.

Vantaggio per i donatori: parcheggio gratuito all’interno dell’ospedale.

Perché il sangue 0- è fondamentale

Il gruppo 0 negativo è noto come sangue da “donatore universale”, poiché i suoi globuli rossi possono essere trasfusi a chiunque, indipendentemente dal gruppo sanguigno del ricevente. È cruciale nelle emergenze in cui non c’è tempo per determinare il gruppo sanguigno, come nei politraumi o negli interventi chirurgici d’urgenza.

Il plasma del gruppo 0, pur non essendo universale, resta prezioso perché il gruppo 0 è il più diffuso in Italia (circa 40% della popolazione).