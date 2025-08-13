Nei giorni scorsi la Polizia di Stato di Caserta ha fermato un’auto che percorreva contromano l’autostrada A1.

La segnalazione

L’allarme è scattato nella notte, quando diversi automobilisti hanno segnalato in direzione sud, all’altezza dell’area di servizio San Nicola Ovest, la presenza di un veicolo che procedeva nella corsia opposta.

L’intervento

La Polizia Stradale ha attivato immediatamente le segnalazioni di emergenza sui pannelli autostradali e messo in atto il dispositivo di safety car per rallentare il traffico. L’auto è stata intercettata e bloccata in sicurezza tra gli svincoli di Caserta Nord e Santa Maria Capua Vetere.

Il conducente e le sanzioni

Alla guida c’era un 30enne della provincia di Napoli, incapace di fornire spiegazioni sull’accaduto. Dopo aver messo in sicurezza l’area, gli agenti hanno applicato le sanzioni previste dal Codice della Strada:

multa di circa 4.000 euro,

ritiro della patente,

fermo amministrativo del veicolo per tre mesi.

L’intervento tempestivo ha evitato gravi conseguenze per la circolazione e per la sicurezza degli automobilisti in transito.