Con il passare di Ferragosto, molti pensionati iniziano a pensare al cedolino Inps di settembre 2025, al calendario dei pagamenti e alle possibili novità sugli importi.

In questo articolo vediamo:

quando sarà disponibile il cedolino,

come consultarlo sul sito Inps,

le date di pagamento delle pensioni,

gli aumenti previsti per settembre 2025.

Quando è disponibile il cedolino pensione di settembre 2025

Il cedolino Inps di settembre 2025 sarà disponibile dal 20 agosto 2025 nell’area riservata del sito Inps.

Per consultarlo occorre autenticarsi con SPID, CIE o CNS, accedere alla sezione Cedolino pensione e servizi collegati, quindi selezionare il mese di riferimento.

Pagamenti pensioni Inps settembre 2025

Il primo giorno bancabile è lunedì 1° settembre 2025, data valida per accrediti su:

conto corrente bancario o postale,

libretto di risparmio,

carte prepagate collegate a IBAN.

Per chi ritira la pensione in contanti presso Poste Italiane, si applica la consueta turnazione in base al cognome:

A – B → lunedì 1° settembre

C – D → martedì 2 settembre

E – K → mercoledì 3 settembre

L – O → giovedì 4 settembre

P – R → venerdì 5 settembre

S – Z → sabato mattina 6 settembre

Novità sugli importi delle pensioni di settembre 2025

Dal mese di settembre sono attesi aumenti sulle pensioni minime, in base a quanto stabilito dalla Legge di Bilancio.

Importo minimo pensioni: 603,40 euro al mese (7.844,20 euro annui).

Inoltre, per alcuni pensionati è previsto l’accredito del rimborso Irpef da modello 730/2025.

Il rimborso arriva solo per chi ha indicato l’Inps come sostituto d’imposta e ha diritto a un conguaglio positivo.

Chi presenta la dichiarazione entro il 30 settembre 2025 riceverà il rimborso nei mesi successivi (ottobre o novembre).

Cedolino pensione settembre 2025: riepilogo rapido

Disponibilità cedolino: dal 20 agosto 2025 sul sito Inps.

Pagamenti: da lunedì 1° settembre 2025, con turnazione per chi ritira in contanti.

Novità: aumenti pensioni minime e accredito dei rimborsi 730 per chi ne ha diritto.