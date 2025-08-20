Il nuovo direttore generale dell’Azienda ospedaliero-universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno, Ciro Verdoliva, ha disposto un approfondimento interno dopo le notizie pubblicate dal quotidiano Le Cronache in merito a un episodio che avrebbe visto un’anziana paziente legata al letto nel reparto di Medicina d’urgenza.

Verifica interna entro martedì

L’indagine interna è già stata avviata e dovrà concludersi entro le ore 12 di martedì prossimo, quando sarà redatta una relazione dettagliata sui fatti segnalati.

Audit sulla qualità dell’assistenza

Parallelamente, Verdoliva ha disposto la creazione di un gruppo di lavoro incaricato di svolgere un audit mirato ad analizzare in maniera critica e sistematica la qualità dell’assistenza sanitaria erogata.

La verifica riguarderà:

le procedure di diagnosi e trattamento;

l’uso delle risorse disponibili;

gli esiti clinici;

la qualità della vita dei pazienti.

L’analisi sarà estesa anche agli aspetti organizzativi, clinici ed economico-gestionali.

Il gruppo di lavoro

Il team si insedierà entro la prima settimana di settembre e concluderà le attività entro 30 giorni. Ne faranno parte:

prof. Francesco De Caro (coordinatore)

dott. Antonio Petrocelli

dott. Edoardo Tartaglia

dott.ssa Lucia Morelli

dott.ssa Olimpia Cimmino

Le parole del direttore generale

Verdoliva ha precisato che queste azioni “non hanno natura ispettiva”, ma sono finalizzate a rilevare eventuali criticità e a individuare possibili correttivi a breve e medio termine.

“Confidiamo – ha dichiarato – nella professionalità degli operatori sanitari, che ogni giorno si impegnano per garantire servizi appropriati e di qualità ai pazienti e alle loro famiglie”.