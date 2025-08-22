Attimi di paura questa mattina alla stazione di Bologna, dove una bambina di dieci anni è stata ritrovata da sola al binario 18, nella zona sotterranea dedicata ai treni ad Alta Velocità.

La dinamica dell’accaduto

Secondo quanto ricostruito, la piccola sarebbe stata dimenticata a terra dai genitori, in partenza per Napoli, a causa di un disguido al momento della salita sul convoglio.

Intorno alle 8 del mattino, alcuni addetti di Fs Security hanno notato la bambina in evidente stato di smarrimento. Dopo averla tranquillizzata, l’hanno affidata agli agenti della Polfer, che hanno immediatamente avviato le procedure per rintracciare i familiari.

I genitori fermati a Firenze

La coppia, che aveva proseguito il viaggio senza accorgersi dell’assenza della figlia, è stata fatta scendere dal treno a Firenze. Successivamente i due hanno fatto ritorno a Bologna per ricongiungersi con la bambina.

Un episodio a lieto fine

Grazie al rapido intervento del personale ferroviario e delle forze dell’ordine, la vicenda si è conclusa senza conseguenze. L’episodio ha comunque destato grande emozione tra viaggiatori e addetti alla stazione, che hanno assistito al ritrovamento della piccola.