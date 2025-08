Sono ufficialmente iniziati i lavori per l’ampliamento e l’ammodernamento dell’Ospedale Evangelico Betania di Ponticelli (Napoli). Un progetto ambizioso e strategico che punta a rafforzare l’offerta sanitaria nel capoluogo campano e, più in generale, in tutto il Sud Italia. Al centro del piano, l’ampliamento delle sale operatorie, il potenziamento della diagnostica e l’ottimizzazione delle attività ambulatoriali.

Obiettivi del progetto: qualità, sicurezza e rapidità di risposta

Come spiegano dalla dirigenza dell’ospedale, l’intervento risponde a una duplice esigenza:

Adeguare la struttura agli standard tecnici e normativi regionali

Rafforzare la capacità di rispondere in modo tempestivo e sicuro alla crescente domanda di servizi sanitari

Nuove aree operative e diagnostiche: 430 metri quadrati in più

Il piano prevede un incremento complessivo di circa 430 mq, con l’ampliamento dell’attuale struttura nelle aree dell’accettazione e della terapia intensiva cardiologica. Parallelamente, gli uffici amministrativi saranno trasferiti nell’ex centro Anthos, situato nelle immediate vicinanze, liberando così l’intero quarto piano per usi sanitari.

Chirurgia avanzata e ostetricia: focus su sale operatorie e materno-infantile

Il potenziamento dell’area chirurgica rappresenta uno degli snodi centrali del progetto:

Due nuove sale operatorie, tra cui una ibrida ad alta tecnologia

Una sala operatoria ginecologica

Ristrutturazione e ampliamento del dipartimento materno-infantile, con due ulteriori sale operatorie: una dedicata agli interventi programmati, l’altra alle emergenze, incluse le urgenze ostetriche

Diagnostica all’avanguardia: arriva la risonanza magnetica

Altro elemento chiave è l’introduzione della risonanza magnetica, considerata ormai imprescindibile per la chirurgia ad alta complessità, in particolare nel contesto della rete oncologica. L’obiettivo è migliorare i percorsi diagnostici e terapeutici, con esami più rapidi e accurati per i pazienti oncologici.

Dichiarazioni istituzionali: “Una sanità moderna per Napoli Est”

«Ampliamo non solo gli spazi, ma le possibilità di cura per il nostro territorio», ha dichiarato Domenico Vincenzi, presidente della Fondazione Evangelica Betania. «Napoli Est e l’intera area metropolitana hanno bisogno di una sanità solida, moderna e accessibile. Con questo intervento vogliamo consolidare il ruolo del Betania come presidio di eccellenza per il Sud».

Sulla stessa linea il direttore generale Vincenzo Bottino: «Questa trasformazione segna un vero cambio di passo per la nostra struttura. Investiamo in chirurgia, diagnostica, emergenza e sicurezza, rafforzando la capacità del Betania di affrontare le sfide sanitarie del presente e del futuro».