Un uomo di 43 anni, residente in provincia di Foggia, si è tolto la vita gettandosi dal viadotto Omero Fabriani sull’autostrada A16 Napoli-Canosa, tra i caselli di Lacedonia e Vallata, in provincia di Avellino. La tragedia è stata scoperta dagli agenti della Polizia Stradale di Grottaminarda, che avevano notato l’auto dell’uomo ferma lungo il viadotto. Dopo aver avviato gli accertamenti, gli agenti hanno rinvenuto il corpo senza vita a diversi metri di distanza.

Sul posto sono intervenuti i sanitari e le autorità competenti. Al termine delle verifiche medico-legali, la Procura di Benevento ha disposto la restituzione della salma ai familiari.