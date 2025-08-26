Un grave incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri lungo la Cilentana, nel territorio di Prignano Cilento, è costato la vita a Santo Bottone, 29enne originario di Agropoli. Nel violento impatto è rimasto gravemente ferito il figlio più piccolo, un bimbo di appena 13 mesi, che al momento si trova ricoverato in condizioni critiche.

Le condizioni del piccolo

Il bambino è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania. I medici lo hanno subito sottoposto a intubazione per stabilizzare i parametri vitali. Successivamente si è reso necessario il trasferimento al pediatrico Santobono di Napoli, centro di riferimento regionale per le emergenze pediatriche.

Il viaggio si è rivelato particolarmente complesso: l’elisoccorso non era disponibile perché impegnato in Puglia per un trapianto. Il trasferimento è quindi avvenuto via terra, con un’ambulanza scortata fino allo svincolo autostradale di Battipaglia dai carabinieri della stazione di Agropoli, guidati dal comandante Carmine Perillo.

Feriti anche la madre e l’altro figlio

Oltre alla vittima e al neonato, nell’incidente sono rimasti coinvolti anche la compagna dell’uomo e l’altro figlio di tre anni. Entrambi hanno riportato ferite, ma le loro condizioni non desterebbero preoccupazioni e non sarebbero in pericolo di vita.

Una tragedia che colpisce la comunità

La morte del giovane padre e la lotta per la vita del suo bambino hanno scosso profondamente le comunità di Agropoli e del Cilento. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per i rilievi e per ricostruire con precisione la dinamica dello schianto.