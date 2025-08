Esonerati anche i cittadini che ristrutturano in centro e l’immobile che ospita i carabinieri

E’ una rivoluzione quella che l’amministrazione di Palma Campania sta mettendo in atto sul fronte dei tributi. Dopo lo stop agli oneri di concessione e costi di urbanizzazione e per chi ristruttura casa, arriva lo stop alla Tari per una vasta categoria di persone.

Non pagheranno i pensionati che si trasferiscono a Palma Campania da un altro Comune italiano, coloro che ristruttureranno casa nel centro urbano e l’immobile che ospita il comando stazione dei carabinieri.

Per chi ristruttura casa, l’esenzione totale per otto anni sarà possibile di fronte a progetti che prevedono interventi di miglioramento energetico che comportino almeno un incremento di due classi.

“La nostra amministrazione è accanto ai cittadini sempre e stiamo lavorando per venire incontro alle categorie di residenti che si trovano nelle condizioni di poter investire per migliorare il patrimonio immobiliare del centro – spiega il sindaco di Palma Campania, Nello Donnarumma – ma hanno bisogno di incentivi per poter iniziare i lavori. Tali incentivi prevedono anche che ci sia, da parte loro, un progetto che miri al miglioramento energetico: ciò per garantire sostenibilità e sicurezza”.

L’esenzione è cumulabile con altri benefit Tari previsti. L’Utc sarà deputato ai controlli.