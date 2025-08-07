L’INPS ha comunicato il calendario e gli importi dell’Assegno Unico Universale figli relativi al mese di agosto 2025. Il contributo mensile è destinato a tutte le famiglie con figli a carico e viene calcolato in base al valore ISEE aggiornato, con un incremento dello 0,8% rispetto al 2024, come previsto dalla Circolare INPS n. 33 del 4 febbraio 2025.

Date di pagamento agosto 2025

I pagamenti saranno erogati secondo tre finestre temporali, a seconda della situazione familiare e reddituale:

Mercoledì 20 agosto 2025

Giovedì 21 agosto 2025

Per nuclei familiari senza variazioni (reddito, composizione, ecc.).

Ultima settimana di agosto 2025

Per le famiglie che hanno avuto variazioni (ISEE aggiornato, nascita di un figlio, separazione, decesso, ecc.).

Entro fine settembre 2025

Per le domande presentate per la prima volta ad agosto 2025.

Per verificare lo stato dei pagamenti è possibile accedere all’area riservata MyINPS tramite SPID, CIE o CNS.

Importi Assegno Unico agosto 2025: tabella aggiornata

Gli importi dell’assegno variano in funzione dell’ISEE del nucleo familiare. L’adeguamento previsto per il 2025 comporta un lieve incremento mensile. Di seguito la tabella con gli importi aggiornati per ciascuna fascia ISEE:

Fascia ISEE (euro) Importo per figlio (euro)

0 – 17.227,33 201,0

17.227,34 – 17.342,19 200,4

18.950,08 – 19.064,92 191,7

24.118,27 – 24.233,12 165,9

27.104,35 – 27.219,19 151,1

36.062,56 – 36.177,40 106,2

Oltre 45.939,56 o senza ISEE 58,6

Importo massimo mensile: 201,00 euro per figlio

Importo minimo garantito: 58,60 euro per figlio (senza ISEE o oltre la soglia massima)

Come controllare il pagamento

Per conoscere l’importo esatto e la data di accredito del proprio Assegno Unico, ogni utente può consultare il proprio fascicolo previdenziale INPS:

Accedi al sito inps.it

Vai alla sezione “MyINPS”

Effettua il login con SPID, CIE o CNS

Consulta lo stato del pagamento nella sezione Prestazioni – Assegno Unico Universale.