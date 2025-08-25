Un giovane disabile di Ottaviano ha denunciato di essere stato vittima di un’aggressione da parte di un gruppo di ragazzi. La segnalazione è stata inviata al deputato Francesco Emilio Borrelli, che ha anche diffuso un video in cui si vedono alcuni giovani intenti a danneggiare la segnaletica stradale.

Il ragazzo, che si è presentato come Lorenzo, ha scritto a Borrelli raccontando quanto accaduto:

“Buongiorno Borrelli sono un ragazzo di Ottaviano mi chiamo Lorenzo sono un disabile. Ieri sono stato aggredito da un gruppo di ragazzi che mi hanno rincorso. Sono stato colpito con un sasso. Loro stanno spesso sui binani della stazione di Ottaviano. Scavalcano ed entrano e io sono privo di uscire perché vengo insultato. Quando avete un po’ di tempo venite affarvi un giro qui. Ecco cosa fanno: spaccano tutto anche i segnali stradali. Buona giornata e vi ringrazio di tutto quello che fate siete un grande. Buona giornata deputato.”

Il deputato ha raccolto la denuncia e, insieme alla testimonianza, ha condiviso le immagini che mostrano i danni causati alla segnaletica stradale della zona.