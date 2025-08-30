Dal 6 settembre 2024, l’Unità Operativa Complessa di Neuroradiologia dell’Ospedale del Mare dell’ASL Napoli 1 Centro, diretta dal professor Vincenzo D’Agostino, amplia i propri servizi. Da quella data, infatti, sarà possibile eseguire esami di risonanza magnetica con e senza mezzo di contrasto anche il sabato e la domenica, dalle ore 8.00 alle 20.00.

Questa novità si aggiunge al potenziamento già attivato nell’aprile 2024, quando il reparto ha introdotto le risonanze magnetiche neuroradiologiche in regime ambulatoriale nelle fasce serali, dal lunedì al sabato, tra le 20.00 e le 23.00.

Più esami disponibili e tempi di attesa ridotti

Secondo quanto dichiarato dal direttore sanitario aziendale Maria Corvino, l’estensione degli orari ha già prodotto risultati significativi:

oltre 2.500 risonanze magnetiche aggiuntive all’anno;

maggiore accessibilità alle prestazioni per chi non può recarsi in ospedale durante la giornata;

una riduzione sostanziale delle liste d’attesa.

Per gli esami senza mezzo di contrasto, l’attesa media è oggi di soli 10 giorni, un dato che testimonia l’efficacia della riorganizzazione.

Un servizio sempre più vicino ai cittadini

La scelta di aprire anche nei fine settimana nasce dalla volontà di rispondere meglio ai bisogni dei pazienti e consolidare i risultati raggiunti. L’obiettivo, sottolinea la direzione sanitaria, è duplice: garantire tempi rapidi di accesso alle prestazioni e offrire un servizio realmente a misura di cittadino.