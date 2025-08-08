Un tragico incidente sul lavoro si è verificato nel pomeriggio di ieri in via Contrada Demanio Vandra a Rocca d’Evandro, all’interno di un’azienda di import-export. Un uomo di 54 anni ha perso la vita mentre era impegnato in interventi di manutenzione alla rete fognaria. Secondo una prima ricostruzione, l’operaio si trovava all’interno di uno scavo profondo circa 2,5 metri quando, per cause ancora da accertare, avrebbe perso l’equilibrio cadendo nel fossato. L’impatto violento con il terreno gli ha provocato un forte trauma cranico e parte del corpo sarebbe rimasta sepolta dal materiale di risulta.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Teano, che hanno liberato rapidamente l’uomo e lo hanno affidato al personale del 118. Purtroppo, ogni tentativo di rianimazione è stato vano: il 54enne è deceduto praticamente sul colpo.

Indagini in corso

Le forze dell’ordine hanno avviato gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’incidente e verificare il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro. L’area è stata posta sotto sequestro in attesa di ulteriori rilievi.