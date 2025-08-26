Un grave incidente sul lavoro si è verificato a Sant’Andrea del Pizzone, frazione del comune di Francolise (Caserta), dove un operaio di 58 anni ha perso la vita mentre svolgeva un intervento di manutenzione.

La dinamica dell’incidente

La vittima, originaria di Casal di Principe e dipendente di un’azienda del Casertano, si trovava all’interno di una cabina elettrica quando sarebbe rimasta folgorata. L’impatto della scarica non gli ha lasciato scampo.

Indagini in corso

Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone e i tecnici dell’Asl di Caserta, che hanno avviato accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e verificare il rispetto delle norme di sicurezza.

Autopsia disposta

Il corpo del lavoratore è sequestrato e trasferito all’istituto di medicina legale di Caserta, dove sarà eseguita l’autopsia per chiarire le cause esatte del decesso.

La tragedia ha scosso profondamente la comunità locale, riaccendendo l’attenzione sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro.