Il Centro Funzionale della Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un avviso di criticità per “ondate di calore” valido dalle ore 8 di domenica 10 agosto alle ore 20 di martedì 12 agosto 2025.
Secondo le previsioni, le temperature potranno superare i valori medi stagionali di 5-7°C, con tassi di umidità che, soprattutto nelle ore serali e notturne lungo il settore costiero, potrebbero oltrepassare il 60-70%, in condizioni di scarsa ventilazione.
Raccomandazioni della Protezione Civile
Per ridurre i rischi legati alle alte temperature, la Protezione Civile raccomanda:
Evitare di uscire nelle ore più calde della giornata
Non esporsi direttamente al sole
Limitare le attività fisiche all’aperto
Ridurre al minimo gli spostamenti in auto
Particolare attenzione è richiesta a cardiopatici, anziani, bambini e persone fragili. È fondamentale mantenere gli ambienti ben arieggiati, idratarsi regolarmente bevendo acqua e prestare cura anche agli animali domestici.
Misure per le amministrazioni locali
Le autorità competenti sono invitate ad attivare e mantenere le procedure di vigilanza e assistenza per le fasce fragili della popolazione.
Per ulteriori informazioni e consigli sulla prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute, è possibile consultare il sito ufficiale della Protezione Civile regionale.