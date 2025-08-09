Il Centro Funzionale della Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un avviso di criticità per “ondate di calore” valido dalle ore 8 di domenica 10 agosto alle ore 20 di martedì 12 agosto 2025.

Secondo le previsioni, le temperature potranno superare i valori medi stagionali di 5-7°C, con tassi di umidità che, soprattutto nelle ore serali e notturne lungo il settore costiero, potrebbero oltrepassare il 60-70%, in condizioni di scarsa ventilazione.

Raccomandazioni della Protezione Civile

Per ridurre i rischi legati alle alte temperature, la Protezione Civile raccomanda:

Evitare di uscire nelle ore più calde della giornata

Non esporsi direttamente al sole

Limitare le attività fisiche all’aperto

Ridurre al minimo gli spostamenti in auto

Particolare attenzione è richiesta a cardiopatici, anziani, bambini e persone fragili. È fondamentale mantenere gli ambienti ben arieggiati, idratarsi regolarmente bevendo acqua e prestare cura anche agli animali domestici.

Misure per le amministrazioni locali

Le autorità competenti sono invitate ad attivare e mantenere le procedure di vigilanza e assistenza per le fasce fragili della popolazione.

Per ulteriori informazioni e consigli sulla prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute, è possibile consultare il sito ufficiale della Protezione Civile regionale.