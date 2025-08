Il 22 ottobre prossimo, nella provincia di Trento, si terrà un seminario di ampio respiro per i docenti delle scuole della provincia.

Il seminario si propone di esplorare le sfide e le opportunità dell’insegnamento dell’italiano come lingua seconda (L2) all’interno dell’ambiente carcerario, con un focus sull’utenza adulta non italofona ma anche italofona. Saranno presentati il contesto e i bisogni linguistici ed educativi dei corsisti ed analizzate le specificità legate agli strumenti di apprendimento e all’apprendimento stesso nelle aule del carcere. Verranno poi illustrate a titolo esemplificativo alcune proposte didattiche ed educative volte a favorire l’acquisizione e lo sviluppo di competenze non solo linguistiche ma anche di cittadinanza, essenziali per un efficace reinserimento nella società.

Relatori