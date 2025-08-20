Il Bonus Sport Figli 2025 è una misura introdotta per sostenere le famiglie a basso reddito nell’iscrizione dei minori ad attività sportive. L’obiettivo è ridurre le barriere economiche che spesso limitano l’accesso a corsi di calcio, nuoto, danza e altre discipline.

A chi è destinato il bonus

Il contributo è rivolto esclusivamente ai nuclei familiari con un ISEE fino a 15.000 euro. La misura non copre quindi tutte le situazioni di disagio, ma mira a intercettare le famiglie in maggiore difficoltà.

Importo e limiti previsti

Contributo massimo: 300 euro per figlio

Numero massimo di beneficiari per nucleo: due figli

Erogazione: direttamente all’ente sportivo accreditato

Non cumulabile con altri incentivi relativi alla stessa attività

Questa modalità evita usi impropri dei fondi, ma vincola le famiglie alla scelta di strutture riconosciute dal sistema.

Quali enti sportivi possono aderire

Non tutti i corsi sono finanziabili. Per ricevere il contributo, l’attività deve essere organizzata da:

Associazioni o società sportive dilettantistiche

Enti del Terzo Settore

ONLUS riconosciute

Inoltre, il programma deve prevedere almeno due lezioni a settimana. La scadenza per la candidatura degli enti è fissata all’8 settembre 2025.

Tempistiche dei corsi finanziabili

Inizio: entro metà dicembre 2025

Conclusione: entro giugno 2026

Non sono previste deroghe. Ciò riduce la flessibilità soprattutto nei piccoli comuni o per discipline meno diffuse.

Come presentare domanda

La fase di richiesta da parte delle famiglie inizierà solo dopo la pubblicazione dell’elenco ufficiale degli enti accreditati, attesa entro fine settembre 2025.

Il processo prevede tre passaggi:

Consultare l’elenco dei corsi approvati

Selezionare l’attività sportiva desiderata

Inviare la domanda tramite piattaforma digitale

Il contributo sarà trasferito direttamente all’ente, senza passaggi intermedi.

Punti critici della misura

Il Bonus Sport Figli 2025 privilegia l’efficienza amministrativa, ma solleva alcune criticità:

Il limite ISEE è rigido e non tiene conto di situazioni di difficoltà economica appena superiori alla soglia.

L’offerta dipende dalla capacità degli enti di accreditarsi e dalla loro presenza sul territorio, limitando la libertà di scelta delle famiglie.