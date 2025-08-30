Il CONAPO, sindacato autonomo dei Vigili del Fuoco, ha chiesto al Dipartimento l’emanazione di istruzioni applicative sull’articolo 6 del Decreto-Legge n. 95 del 30 giugno 2025, convertito nella Legge n. 118 dell’8 agosto 2025.

La misura prevista dalla legge

La norma introduce, in via temporanea per il 2025, un sostegno economico alle madri lavoratrici con almeno due figli. L’aiuto consiste in:

40 euro mensili di integrazione al reddito, non imponibili ai fini fiscali e contributivi;

corresponsione delle somme in unica soluzione a dicembre 2025;

erogazione subordinata alle verifiche dell’INPS.

Le criticità segnalate

Il CONAPO ha ricevuto segnalazioni da parte di madri appartenenti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. A loro sarebbe stato riferito che “nessuna informazione è giunta dal Dipartimento”, creando incertezza sulle modalità di richiesta e di accesso al beneficio.

La richiesta del CONAPO

Per evitare disparità di trattamento e garantire uniformità informativa a tutti i comandi, il sindacato ha chiesto al Dipartimento di:

fornire istruzioni chiare e tempestive sull’applicazione della misura;

specificare le modalità e le tempistiche di presentazione delle domande;

chiarire i passaggi necessari affinché l’INPS possa completare le verifiche entro dicembre.