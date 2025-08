L’Assegno Unico per figli a carico, misura introdotta per sostenere economicamente le famiglie italiane, è confermato anche per il mese di agosto 2025. Il beneficio è destinato ai nuclei familiari con figli fino a 21 anni, o senza limiti di età in caso di disabilità. L’INPS ha pubblicato il messaggio n. 2229 del 14 luglio 2025, con cui rende note le date ufficiali per l’accredito degli importi.

Pagamenti Assegno Unico agosto 2025: calendario ufficiale

Per le famiglie che non hanno comunicato variazioni nella propria situazione familiare, l’Istituto ha fissato i seguenti giorni per l’erogazione:

Mercoledì 20 agosto 2025

Giovedì 21 agosto 2025

Chi invece ha effettuato modifiche (come variazioni nel numero dei componenti del nucleo o aggiornamenti dell’ISEE), oppure è in attesa del primo pagamento, riceverà l’importo spettante nell’ultima settimana del mese, con tempistiche variabili a seconda dell’elaborazione delle singole pratiche.

Anticipi e comunicazioni INPS

Anche se le date indicate sono da considerarsi ufficiali, è possibile che si verifichino anticipi o lievi variazioni, come già accaduto nel mese di luglio. Si raccomanda pertanto ai beneficiari di consultare regolarmente il proprio fascicolo previdenziale accedendo all’area personale sul portale INPS.

Arretrati Assegno Unico: cosa sapere

Le famiglie che hanno presentato domande in ritardo, o che attendono la regolarizzazione di eventuali importi non corrisposti nei mesi precedenti, riceveranno gli arretrati in concomitanza con i prossimi accrediti mensili. In genere, l’INPS provvede a erogare i pagamenti dovuti entro due mesi dalla definizione della pratica.

Un sostegno centrale per le famiglie

L’Assegno Unico resta una delle misure chiave per il supporto alle famiglie italiane con figli. La sua struttura modulare, basata sul reddito e sulla composizione del nucleo, garantisce una forma di aiuto universale, semplificata e accessibile, in grado di adattarsi alle diverse situazioni economiche.