È morta all’ospedale di Monserrato Valeria Sollai, 62 anni, ricoverata da settimane in rianimazione dopo aver partecipato alla Fiesta Latina dove aveva consumato del guacamole contaminato da botulino. Sollai è la seconda vittima confermata, dopo Roberta Pitzalis, 36 anni, deceduta per intossicazione da botulino con complicanze da polmonite emorragica.

Resta ricoverata al Policlinico di Monserrato una ragazza di 14 anni, mentre altri quattro pazienti sono dimessi dall’ospedale Brotzu di Cagliari. Un bambino di 11 anni, trasferito in precedenza al Gemelli di Roma, è in miglioramento, ma la ripresa sarà lenta secondo i medici della terapia intensiva pediatrica.

La posizione dell’unico indagato, il titolare del chiosco dove hanno consumato il guacamole, si aggrava a seguito della morte della seconda vittima.