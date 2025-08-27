Nuove opportunità di lavoro con Ikea a Latina. La multinazionale svedese dell’arredamento aprirà un nuovo punto vendita all’interno del centro commerciale Latinafiori, con inaugurazione prevista per ottobre 2025. L’apertura porterà diverse assunzioni, coinvolgendo profili specializzati nella vendita, progettazione e consulenza d’arredo.

Il nuovo format Ikea a Latina

Il negozio non avrà la tradizionale formula “magazzino” di grandi dimensioni, ma adotterà il format Plan and Order Point, già sperimentato in altre città italiane come Pavia, Cuneo e Settimo Torinese. Si tratta di spazi espositivi di circa 350 metri quadrati, dedicati alla progettazione di interni e alla consulenza personalizzata per arredare casa.

Posti di lavoro previsti

L’apertura del nuovo store genererà nuove assunzioni Ikea a Latina, con inserimenti in diversi ruoli, tra cui:

Addetti vendita, spesso assunti con contratti part-time o nel weekend;

Cassieri e personale di front office;

Interior designer e progettisti d’arredo;

Visual merchandiser;

Operatori di logistica.

Alcune posizioni sono già state coperte, ma la fase di reclutamento più significativa sarà avviata nei mesi prossimi all’inaugurazione.

Ikea in Italia

Ikea è presente nel nostro Paese con oltre 40 negozi tradizionali, vari punti Plan and Order Point, 8 Remote Customer Meeting Point per il supporto online, due centri logistici e il quartier generale di Milano. L’azienda impiega complessivamente più di 7.500 lavoratori in Italia.

Come candidarsi

Le selezioni per il nuovo punto vendita di Latina non sono ancora aperte. Chi è interessato a lavorare in Ikea può però monitorare la sezione “Lavora con noi” sul sito ufficiale dell’azienda, dove vengono pubblicate tutte le offerte di lavoro attive nei diversi store italiani e dove sarà possibile candidarsi online anche per la nuova apertura di Latina.