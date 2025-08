Attimi di tensione nel tardo pomeriggio di ieri tra i territori di Nocera Inferiore e Pagani, dove un’automobile con a bordo due uomini ha forzato un posto di blocco dei carabinieri, dando origine a un inseguimento ad alta velocità. La fuga si è conclusa in modo drammatico: l’auto in fuga è finita contro un marciapiede, mentre la gazzella dei carabinieri, nel tentativo di evitare un impatto, ha terminato la corsa contro un palo della luce.

Due carabinieri feriti: uno è ricoverato in ospedale

Nel violento impatto, entrambi i militari a bordo dell’auto di servizio sono rimasti feriti. Uno ha riportato la frattura della rotula e diverse contusioni, ed è tuttora ricoverato in ospedale. Il secondo carabiniere, con traumi più lievi, è stato dimesso dopo le cure mediche.

Subito dopo l’incidente, uno dei due fuggitivi è stato fermato, mentre l’altro è riuscito temporaneamente a dileguarsi. È stato però identificato in tempi rapidi dai carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore, coordinati dal capitano Giovanni Cappa.

Le istituzioni esprimono solidarietà

In seguito all’episodio, il sindaco di Corbara, Pietro Pentangelo, in qualità di coordinatore dei sindaci dell’Agro nocerino-sarnese, ha espresso vicinanza ai carabinieri coinvolti. In una nota ufficiale ha dichiarato:

«Massima solidarietà e auguri di pronta guarigione ai militari rimasti feriti. Il loro operato è essenziale per la sicurezza del territorio e merita il massimo apprezzamento».

Anche dal mondo politico sono giunti messaggi di sostegno. Il deputato Piero De Luca (Partito Democratico) ha sottolineato:

«Il lavoro e il coraggio dei militari e delle forze dell’ordine è fondamentale. Serve rafforzare mezzi, organici e presidi nei territori».

Parole analoghe dalla deputata Imma Vietri (Fratelli d’Italia), che ha evidenziato:

«Ancora una volta, i nostri uomini in divisa dimostrano abnegazione e coraggio. Episodi come questo non devono passare inosservati: è necessario contrastare con fermezza ogni forma di violenza e illegalità».