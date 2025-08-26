Una 21enne è rimasta ferita alla gamba sinistra durante una tentata rapina avvenuta la scorsa notte a Polvica, frazione di Nola. La giovane, che stava tornando a casa con un’amica alla guida della propria auto, è stata colpita da un proiettile sparato attraverso il finestrino da un malvivente in fuga.

Dinamica dell’episodio

Secondo le testimonianze delle vittime, un uomo giovane con il volto coperto da un passamontagna si è avvicinato alla Fiat Panda delle ragazze, intimando di fermarsi e consegnare soldi e oggetti di valore. Contemporaneamente ha puntato la pistola alla testa della 21enne.

La vittima, spaventata, ha accelerato probabilmente per proteggersi, momento in cui è partito il colpo che l’ha ferita alla gamba. Il malvivente, rimasto a bordo di uno scooter, ha poi rinunciato alla rapina e si è dato alla fuga.

Soccorso e ricovero

L’amica della ragazza ha immediatamente portato la 21enne all’ospedale di Nola, dove ha ricevuto le prime cure. Successivamente la giovane è stata trasferita all’Ospedale del Mare per un intervento chirurgico volto a rimuovere il proiettile. Fortunatamente, le condizioni della vittima sono stabili.

Indagini in corso

Le indagini sono condotte dai poliziotti del commissariato di Nola. La zona dell’episodio, periferica e poco frequentata, non è coperta da telecamere, ma la Scientifica ha effettuato i rilievi sul posto.

Gli investigatori cercano di ricostruire la dinamica completa dell’evento e di identificare il malvivente, che probabilmente aveva pianificato la rapina considerando la strada isolata e la possibilità di un colpo rapido.

Entrambe le ragazze sono incensurate. Al momento non ci sono altri sospetti o arresti.