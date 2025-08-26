Un drammatico incidente domestico ha sconvolto la comunità di Settimo San Pietro, centro alle porte di Cagliari. Nella serata di lunedì 25 agosto, un neonato di appena quattro mesi ha perso la vita nella propria abitazione.

La ricostruzione dell’accaduto

Secondo una prima ipotesi, il piccolo sarebbe rimasto vittima di una caduta accidentale. Gli investigatori escludono qualsiasi atto doloso: le cause del decesso, confermano i carabinieri, sono da ricondurre a circostanze involontarie.

Dalle prime ricostruzioni, il bambino sarebbe scivolato nello spazio tra il letto e il comodino, riportando conseguenze fatali. Al momento, la dinamica resta in fase di accertamento per chiarire ogni dettaglio.

I soccorsi

La madre si trovava nella stanza accanto e si è resa conto di quanto accaduto solo pochi istanti dopo. Immediatamente ha dato l’allarme e sul posto è arrivata un’ambulanza del 118.

I sanitari hanno tentato di rianimare il piccolo per oltre mezz’ora, poi la disperata corsa verso l’ospedale Brotzu di Cagliari. Purtroppo, nonostante tutti i tentativi, il neonato è arrivato già privo di vita.

Indagini in corso

Sul luogo della tragedia sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Quartu. “La situazione è delicata”, hanno fatto sapere i militari, confermando che al momento si tratta di un incidente domestico senza responsabilità penali.