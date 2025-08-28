Il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni diventa palcoscenico di emozioni, musica e cultura con “Weekend al Parco – Festival Diffuso”, una rassegna che porta artisti di fama internazionale nei borghi e nelle location più suggestive del territorio; la direzione artistica è di Lillo De Marco, con il sostegno del Ministero della Cultura, della Camera di Commercio di Salerno e di BCC Magna Grecia.

La produzione esecutiva degli appuntamenti che si terranno a San Mauro Cilento e a Santa Maria di Castellabate con Morgan, Allevi e Noa è curata dal Consorzio Gruppo Eventi.

Il calendario si apre con Morgan, atteso domani sera, venerdì 29 agosto 2025 alle ore 21.30 in piazza Matteo Cilento a San Mauro Cilento. Personalità poliedrica della scena musicale italiana, Morgan è cantautore, musicista e produttore capace di fondere linguaggi sonori e sperimentazione, regalando al pubblico performance intense e originali.

Il Festival prosegue a Santa Maria di Castellabate, nella splendida cornice di Villa Matarazzo, con due appuntamenti imperdibili:

Giovedì 4 settembre 2025, ore 19.00: Giovanni Allevi con il concerto “Armonie Invisibili”. Pianista, compositore e direttore d’orchestra, Allevi è tra i protagonisti assoluti della scena musicale contemporanea, capace di coniugare tecnica raffinata e sensibilità poetica. Opening act: Kamelya Naydenova.

Sabato 6 settembre 2025, ore 21.00: Noa in concerto. Artista di fama mondiale, cantante e attivista, Noa incanta da anni il pubblico internazionale con la sua voce unica e il suo impegno culturale e sociale. Opening act: Angelo Loia.

Gli appuntamenti a Santa Maria di Castellabate saranno condotti dalla giornalista Grazia Serra, che guiderà il pubblico in un viaggio tra musica e narrazione, sottolineando il legame tra arte e territorio.

“Weekend al Parco – Festival Diffuso” conferma così la sua vocazione: portare cultura ed eccellenza artistica nei luoghi più autentici del Cilento, trasformando ogni serata in un’esperienza di condivisione, bellezza e scoperta.