Tentava di eludere i controlli nascondendo la droga in una scatola di caffè, ma il piano non è andato a buon fine. Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Salerno hanno arrestato un uomo di 59 anni, originario dell’area a nord di Salerno, tra Roccapiemonte e Castel San Giorgio.

Il sequestro della droga

Durante un servizio mirato al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti, i poliziotti hanno fermato il sospettato trovando all’interno della sua auto 1,492 chili di hashish, suddivisi in 15 panetti e nascosti in una confezione di caffè posizionata accanto al sedile del passeggero.

Non solo. Nel corso della perquisizione è stata rinvenuta anche cocaina per 55,40 grammi, occultata in una busta inserita nella portiera lato guida.

L’arresto

Il materiale sequestrato è stato posto a disposizione dell’autorità giudiziaria e l’uomo è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Le indagini proseguono per accertare la provenienza della droga e la possibile destinazione sul mercato locale.