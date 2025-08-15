Un controllo stradale ordinario si è trasformato in un’operazione antidroga conclusasi con l’arresto di un giovane di 20 anni residente a Portici. L’intervento è stato condotto dai Carabinieri della stazione di Ercolano, nei pressi dell’ingresso agli scavi archeologici. Fermato mentre era alla guida della propria auto, il ragazzo è stato sottoposto a perquisizione. All’interno del cruscotto i militari hanno rinvenuto tre involucri contenenti cocaina, per un peso complessivo di oltre 8 grammi.

L’attività investigativa è poi proseguita nell’abitazione del giovane, dove i Carabinieri hanno scoperto 14 panetti di hashish, per un totale di circa 300 grammi, accuratamente nascosti all’interno del frigorifero in cucina.

Il 20enne, identificato come R.C. e già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.