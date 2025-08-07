E’ nata l’associazione dei giornalisti della Piana del Sele. L’iniziativa, promossa da un gruppo di giornalisti del territorio formato da Carmine De Nardo, Titty Ficuciello, Marco Naponiello, Gerardo Pecci ed Eugenio Verdini, è stata ufficialmente annunciata in occasione di una giornata di formazione per i giornalisti lo scorso 31 maggio ad Eboli, durante la quale furono già annoverate le prime considerevoli adesioni. Successivamente, durante la riunione del comitato promotore, lo scorso 22 giugno, presso l’oratorio della chiesa di S. Bartolomeo a Eboli, presieduta da Carmine De Nardo, sono stati sanciti i punti salienti dell’Associazione in seguito ad una proficua discussione tra i presenti: l’importanza di un’associazione di giornalisti in un territorio ad alta densità di tale figura professionale ma carente di un organo associativo; la necessità di un organismo che sia di tutela e supporto per la categoria professionale, nonché volano di formazione/informazione secondo i dettami del codice deontologico e delle Carte di tutela; valorizzare il ruolo del reale operatore dell’informazione, qualificato e professionale che fa vera informazione rispetto ai vari improvvisati della notizia che inquinano le acque di una corretta informazione.

In tale occasione il comitato promotore ha deciso di nominare la giornalista Titty Ficuciello presidente p.t. e segretario il giornalista Carmine De Nardo. Lo scorso 31 luglio il comitato promotore, nella persona della presidente Ficuciello, vice presidente Pecci e segretario De Nardo, si sono recati presso l’Associazione dei Giornalisti Campania Valle del Sarno in Pagani, ospiti del fondatore e presidente Salvatore Campitiello ( consigliere – tesoriere dell’OdG Campania) il quale in tutto questo percorso di avviamento dell’associazione Piana del Sele, non ha fatto mancare adesione, sostegno e supporto per tutti i passaggi tecnico/amministrativi, accompagnando il comitato promotore in questo percorso impegnativo e oneroso con competenza e precisione e grande sensibilità, forte dell’esperienza dell’Assostampa Campania Valle del Sarno che rappresenta un faro importante nel suddetto territorio, promotore di numerose e storiche iniziative culturali e formative come il premio “Mimmo Castellano”; nonché organismo e autorità sempre al fianco dei giornalisti soprattutto in momenti critici come spesso comporta l’attività d’informazione, soprattutto d’inchiesta. Intanto la lista delle adesioni alla nascente Associazione Giornalisti Piana del Sele si impreziosisce di nominativi sia professionisti che pubblicisti, legati all’editoria, stampata e online e ai canali di diffusione radio televisivi del territorio afferente alla Piana del Sele.