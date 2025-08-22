Controlli a tappeto dei Carabinieri nei ristoranti e nelle attività di ristorazione tra Torre del Greco e i Quartieri Spagnoli di Napoli. L’operazione, condotta dai militari delle compagnie locali insieme ai reparti specializzati del Nas e del Nil, ha portato alla scoperta di diverse irregolarità in materia di igiene e sicurezza alimentare.

Torre del Greco: sequestri e multe nelle attività di ristorazione

Sul litorale torrese, i controlli si sono concentrati soprattutto sulla vendita ambulante di alimenti.

In una paninoteca sono state accertate carenze igieniche e irregolarità nella tracciabilità dei prodotti. I militari hanno sequestrato 20 chili di alimenti e comminato una multa da 3.000 euro.

Un’ulteriore sanzione ha colpito una venditrice di trippa, dove sono emerse gravi carenze igienico-sanitarie. Per l’imprenditore è contestata anche la mancata applicazione delle procedure di autocontrollo Haccp, con una multa di 2.000 euro.

Quartieri Spagnoli di Napoli: irregolarità sul personale

Nel cuore di Napoli, i controlli hanno riguardato un ristorante dei Quartieri Spagnoli. Qui i Carabinieri della Compagnia Centro, insieme al Nil, hanno accertato:

l’impiego di personale non sottoposto alla visita medica obbligatoria prevista dalla sorveglianza sanitaria;

la mancata formazione dei dipendenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Per la titolare dell’attività è scattata una sanzione da 2.500 euro.