Un grave incidente stradale ha scosso nel primo pomeriggio di oggi la comunità di Castellabate, nel Cilento. L’impatto, avvenuto intorno alle ore 14 lungo la Strada Provinciale in località Cenito, ha visto coinvolti uno scooter Piaggio Beverly e una Volkswagen che procedeva in direzione opposta.

A perdere la vita è stato Stefano Federico, 39 anni, originario del posto. Nonostante il rapido arrivo dei soccorsi – i sanitari della Croce Rossa di Agropoli e un’automedica – per il centauro non c’è stato nulla da fare. I medici hanno potuto soltanto constatarne il decesso sul luogo dell’incidente.

L’automobilista, rimasto illeso, si è fermato immediatamente per prestare aiuto e allertare le autorità. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Castellabate, supportati dal Nucleo Operativo della Compagnia di Agropoli, per i rilievi e la ricostruzione della dinamica dello scontro. Presenti anche gli agenti della polizia municipale, che hanno regolato la viabilità, rimasta rallentata per diverse ore.

Scene di profondo dolore si sono registrate all’arrivo dei familiari. La madre della vittima, colta da malore, è stata assistita dai sanitari. L’intera comunità di Castellabate è sconvolta dalla tragedia e si stringe attorno alla famiglia Federico, colpita da una perdita improvvisa e devastante.