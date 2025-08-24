Un 38enne originario di Macerata Campania è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di atti persecutori e diffusione illecita di immagini sessualmente esplicite ai danni della sua ex compagna. La misura è scattata dopo la denuncia della vittima, presentata alla stazione dell’Arma di Calvi Risorta, nel Casertano.

La denuncia della donna

La vittima, ormai provata da mesi di comportamenti ossessivi, si è rivolta ai militari raccontando le minacce di morte ricevute poche ore prima. Ha mostrato le prove degli abusi: fotografie intime, pubblicate dall’uomo su una nota piattaforma social, corredate da commenti minatori e offensivi.

Mesi di persecuzioni e violenze psicologiche

Secondo quanto dichiarato, negli ultimi tre mesi la donna aveva subito continui maltrattamenti, minacce e ingiurie, spesso anche in pubblico. Gli episodi di violenza erano scaturiti per motivi futili, alimentati dalla gelosia ossessiva dell’uomo.

Un episodio particolarmente grave risale al mese di luglio, quando – dopo una lite – il 38enne avrebbe rinchiuso la compagna in una stanza della propria abitazione, costringendola a passare la notte sul pavimento.

Le minacce di morte

Nel corso della denuncia, la donna ha consegnato ai carabinieri anche alcuni file audio ricevuti la notte precedente, nei quali l’uomo la minacciava esplicitamente di morte.

L’intervento dei carabinieri

Dopo aver raccolto la testimonianza e acquisito il materiale probatorio, i militari hanno disposto l’arresto dell’uomo, ritenuto responsabile di una vera e propria escalation persecutoria che aveva gettato la vittima in uno stato di forte timore per la propria incolumità.