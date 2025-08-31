L’ultima giornata di agosto in Campania trascorre con cielo sereno e aria gradevole, archiviando la fase di maltempo delle ultime 48 ore, caratterizzata da forti piogge in alcune zone del salernitano, nell’entroterra napoletano e nelle aree appenniniche sannite e irpine, accompagnate da intensa attività elettrica.

Martedì: arrivo della perturbazione

Una nuova perturbazione è attesa martedì, portando un graduale peggioramento del tempo:

Mattina: aumento della nuvolosità, inizialmente sulle coste, con prime piogge su Napoli e Caserta.

Pomeriggio: estensione delle precipitazioni a gran parte della regione, possibili temporali intensi sulle coste salernitane e lungo i rilievi appenninici.

Temperature: minime in aumento, massime stazionarie o in lieve rialzo in Irpinia e Salernitano (25-32°C).

Venti: meridionali, con rinforzi fino a 60-70 km/h nei settori interni e montuosi.

Mare: mosso o molto mosso in seconda parte della giornata.

Mercoledì: tempo variabile con miglioramento

Residue piogge nella prima parte della giornata, in attenuazione nel pomeriggio.

Venti da ponente, con aria più fresca.

Temperature: massime comprese tra 25 e 29°C.

Mare in progressiva calma fino alla sera.

Giovedì: ritorno del sole e stabilità

Cielo generalmente sereno, con isolate nubi pomeridiane.

Temperature: minime in leggero calo nelle aree interne, massime fino a 30°C.

Venti a regime di brezza, mare calmo.

Venerdì: sole prevalente, qualche nube sui rilievi

Sole dominante, eccetto nelle zone appenniniche dove potranno formarsi addensamenti pomeridiani con isolati fenomeni di pioggia.

Temperature: lieve aumento delle massime.

Venti deboli, mare stabile.