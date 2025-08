Dal 22 al 27 agosto prossimi il Ministero dell’Istruzione e del Merito parteciperà alla 46esima edizione del Meeting per l’amicizia fra i popoli. “Nei luoghi deserti costruiremo con mattoni nuovi” è il titolo dell’edizione di quest’anno della manifestazione che si terrà presso la Fiera di Rimini.

Il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara sarà al Meeting nella giornata del 26 agosto per l’evento “I giovani e la sfida della formazione”, in programma alle ore 13.00 presso l’Auditorium isybank D3.

Per tutta la durata del Meeting, il Ministero sarà presente con uno spazio informativo, realizzato in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale per l’Emilia-Romagna: il personale risponderà alle domande di studenti, famiglie e docenti e fornirà approfondimenti sulle novità per il mondo della scuola. Al centro degli eventi proposti dal Ministero ci saranno, poi, anche gli ITS Academy e la nuova filiera formativa tecnologico-professionale 4+2, con una serie di seminari e tavoli di confronto aperti sia al personale scolastico che a genitori e ragazzi.

All’interno dello spazio MIM (posizionato presso il padiglione C2) sarà inoltre allestita un’area dedicata ai bambini, con materiali e strumenti per attività di disegno e creatività libera. Saranno presenti anche aree dimostrative dedicate all’innovazione didattica, dove i visitatori potranno usare, insieme ai docenti e con la collaborazione di INDIRE, stampanti 3D, visori per la realtà aumentata e i MusicBlocks, strumenti educativi realizzati con mattoncini che aiutano i più piccoli a comprendere in modo intuitivo il funzionamento delle note e della composizione musicale. Particolare attenzione sarà data anche al tema dello sport a scuola con un tavolo di approfondimento e attività dedicate.