Un grave episodio di violenza si è verificato a Saponara, in provincia di Messina. L’ex sindaco del comune e medico di base, Aldo Panarello, è stato aggredito ieri mattina all’interno del suo studio privato da un uomo che lo ha colpito ripetutamente con dei pugni.

Secondo quanto ricostruito da Gazzetta del Sud, il professionista ha riportato gravi lesioni ed è stato ricoverato al Policlinico di Messina, dove verrà sottoposto a un delicato intervento di chirurgia maxillo-facciale.

L’aggressione e la fuga dell’uomo

L’assalitore, con un cappello e la visiera abbassata sugli occhi per nascondere il volto, ha colpito violentemente il medico per poi darsi alla fuga. I carabinieri hanno immediatamente avviato le indagini, analizzando anche le immagini delle telecamere di sorveglianza per identificare l’autore del gesto.

Un drammatico precedente nello stesso studio

La vicenda riporta alla memoria un episodio tragico: proprio nello stesso studio, il 1° agosto 1995, il suocero di Panarello, il dottore Vittorio Meli, fu ucciso da un paziente che riteneva responsabile il medico del peggioramento delle proprie condizioni di salute.

Le reazioni istituzionali

Il sindaco di Saponara, Giuseppe Merlino, ha espresso ferma condanna per quanto accaduto:

“Condanno con decisione il vile gesto ai danni del dottore Aldo Panarello, stimato medico di base e già sindaco per dieci anni del nostro comune. A nome dell’amministrazione comunale esprimo solidarietà alla famiglia e auspico che la giustizia faccia piena luce sulla vicenda, punendo l’autore dell’aggressione”.