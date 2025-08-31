Si è concluso ieri, dopo due settimane di lavoro ininterrotto, l’intervento dei Vigili del Fuoco per domare il maxi-rogo divampato il 16 agosto presso l’azienda di stoccaggio rifiuti Campania Energia a Teano.

Un incendio difficile da spegnere

Il fuoco ha coinvolto decine di tonnellate di rifiuti plastici, generando una densa nube nera che ha causato disagi alla popolazione e danni alle colture agricole.

Dopo aver spento le fiamme principali, i Vigili del Fuoco hanno dovuto affrontare per giorni le cosiddette fumarole, sbuffi di gas inquinanti provenienti dai materiali carbonizzati sepolti sotto gli enormi cumuli di rifiuti.

Il fenomeno si è esteso anche al vicino comune di Riardo, rendendo necessario un impegno straordinario delle squadre di soccorso.

Mezzi e uomini impiegati

Al lavoro si sono alternate diverse squadre con turni giorno e notte, supportate da:

5 autobotti;

mezzi cingolati dei nuclei G.O.S. (Gruppi Operativi Speciali) provenienti dai comandi di Napoli, Avellino, Benevento e Salerno;

un’autocisterna da 33.000 litri del comando di Latina;

2 robot a controllo remoto per lo spegnimento nelle zone più pericolose;

il nucleo N.B.C.R. (Nucleare, Batteriologico, Chimico, Radiologico) per le rilevazioni di sostanze tossiche.

Inquinamento e controlli ambientali

I rilievi effettuati dall’Arpac hanno registrato nell’area del rogo alte concentrazioni di diossine, furani e policlorobifenili (PCB), sostanze altamente tossiche per l’ambiente e la salute.

Il monitoraggio è stato realizzato con campionatori collocati in vari punti: uno accanto al sito dell’incendio, due a circa 600 metri (in direzione Sud-Ovest e Nord-Est) e un quarto presso la sede del Comune di Teano.

Secondo l’Arpac, i valori registrati in prossimità dell’impianto sono risultati ancora notevolmente superiori al valore di riferimento internazionale (0,15 pg/Nm³ I-TEQ, Linee guida LAI – Germania), in alcuni casi in aumento rispetto ai rilievi precedenti.

Al contrario, nel centro urbano di Teano i livelli rilevati finora sono rimasti sempre al di sotto del limite di quantificazione.