pubblicato il Maxi Avviso ASMEL 2025, la nuova selezione pubblica dedicata alla formazione e all’aggiornamento di trentasette elenchi di idonei nei profili professionali delle aree Funzionari, Istruttori e Operatori Esperti.

Gli elenchi costituiranno un importante strumento di reclutamento per gli enti locali aderenti ad ASMEL, attuali e futuri, che potranno attingervi per assunzioni sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato. La procedura è in linea con quanto stabilito dall’accordo ai sensi dell’articolo 3-bis, comma 2, del Decreto Legge 9 giugno 2021 n. 80, successivamente convertito nella Legge 6 agosto 2021 n. 113.

L’iniziativa nasce dall’accordo sottoscritto tra la Comunità Montana Tanagro-Alto e Medio Sele, in provincia di Salerno, e i Comuni di Carignano, Irsina, Lucca Sicula, Pianezze e Sepino. Ad oggi, sono già 866 gli enti locali che hanno aderito al progetto, un numero in costante crescita. L’elenco aggiornato degli enti sottoscrittori è consultabile sul sito ufficiale

Le candidature al Maxi Avviso ASMEL 2025 resteranno aperte fino al 30 settembre 2025 alle ore 12:00.