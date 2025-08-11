La Polizia di Stato ha arrestato un 30enne di origine marocchina, già noto alle forze dell’ordine per reati specifici, con le accuse di tentata rapina, resistenza a pubblico ufficiale e possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli.

Tentata rapina in vico Duchesca

L’intervento è scattato nella notte, quando gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, durante un servizio di controllo del territorio, sono allertati dalla sala operativa per una segnalazione di tentata rapina in vico Duchesca.

La vittima ha raccontato di essere stata aggredita da un uomo che tentava di sottrarle il monopattino elettrico. Grazie anche all’intervento di alcuni passanti, il rapinatore ha desistito ed è fuggito.

Attraverso le immagini della videosorveglianza e le descrizioni fornite, i poliziotti hanno rintracciato il sospetto in via Nolana. Alla vista degli agenti, l’uomo ha tentato la fuga disfandosi di uno zaino. Bloccato dopo un inseguimento, è trovato in possesso di diversi arnesi atti allo scasso.

Rapina in corso Arnaldo Lucci

Pochi giorni prima, nella stessa zona, un altro arresto per rapina era effettuato dagli agenti della Polizia Ferroviaria per la Campania nell’ambito dell’operazione Stazioni Sicure.

In corso Arnaldo Lucci, all’angolo con piazza Garibaldi, un uomo aveva chiesto aiuto indicando il rapinatore in fuga. I poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato, trovandolo in possesso di uno smartphone rubato pochi istanti prima a un automobilista fermo in sosta, aggredito fisicamente.

La refurtiva è restituita al legittimo proprietario.

Allarme sicurezza

Questi episodi confermano l’attuale emergenza sicurezza in alcune aree di Napoli, dove le forze dell’ordine continuano a mantenere alta l’attenzione con pattugliamenti e operazioni mirate.