Sono stati portati a termine i lavori di manutenzione e miglioramento alla Scuola dell’Infanzia di Mariglianella.

Gli interventi hanno interessato diversi aspetti della struttura. In particolare, sono state sostituite tutte le tapparelle con nuovi avvolgibili in alluminio coibentato, una scelta che, oltre a migliorare l’isolamento termico e acustico, offre anche un valore educativo: ogni tapparella è stata infatti colorata in base alla classe di appartenenza, per facilitare l’orientamento dei più piccoli e rendere gli ambienti più vivaci e accoglienti.

Contestualmente, sono stati installati nuovi infissi e porte d’ingresso a taglio termico, sono state eseguite riparazioni e tinteggiature interne e sono stati sistemati cancelli e grate di accesso, garantendo maggiore sicurezza e comfort a tutta la comunità scolastica.

«Con questi lavori – sottolinea il sindaco Arcangelo Russo – completiamo un percorso iniziato negli ultimi anni per rendere la scuola dell’infanzia sempre più moderna e funzionale. Dopo il nuovo locale mensa e la riqualificazione dell’area esterna con giostrine inclusive, oggi consegniamo un edificio più efficiente e accogliente. È un investimento che guarda ai nostri bambini e al futuro di Mariglianella».