Grave incidente sul lavoro in un’azienda dell’area industriale di Pignataro Maggiore, dove un operaio di 33 anni, residente a Pastorano e regolarmente assunto, ha riportato gravi ferite alla mano mentre utilizzava una pressa.

La dinamica dell’infortunio

L’episodio è avvenuto nella serata di ieri. Per cause ancora da chiarire, il lavoratore è rimasto incastrato con la mano all’interno del macchinario, subendo fratture e profonde lacerazioni che hanno comportato la perdita di quattro dita.

A lanciare l’allarme è stato un collega, che ha immediatamente avvisato i soccorsi. I sanitari sono arrivati sul posto e hanno provveduto a liberare l’operaio dalla pressa, prestando le prime cure d’urgenza.

I soccorsi e le indagini

Il 33enne è trasferito all’ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli, dove si trova ricoverato in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Capua e il personale dell’Asl di Caserta, che hanno avviato accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica e verificare il rispetto delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro.