Un grave episodio di sospetta intossicazione alimentare ha colpito la comunità di Diamante, in Calabria. Un uomo di 52 anni, originario di Napoli, è deceduto dopo aver consumato un panino con salsiccia e cime di rapa acquistato da un food truck. Nove persone sono state ricoverate, alcune in condizioni critiche.

La dinamica dei fatti

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo si è sentito male mentre rientrava verso casa, nei pressi di Lagonegro. I familiari hanno immediatamente allertato i soccorsi, ma il 52enne è morto poco prima di arrivare all’ospedale San Giovanni di Potenza. La salma è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria per l’autopsia, che dovrà chiarire le cause del decesso.

Sintomi e sospetto botulino

Le persone che hanno consumato lo stesso panino hanno manifestato sintomi compatibili con un’intossicazione da botulino: annebbiamento della vista, nausea e vomito. Dalla serata di mercoledì sono stati registrati nove ricoveri all’ospedale di Cosenza, tra cui due minorenni di 17 anni e due donne di 40 anni.

Per due pazienti si è reso necessario l’uso del siero antitossina botulinica, inviato con urgenza da Taranto. Altre sette dosi sono in arrivo da Roma. Il primario di terapia intensiva, Andrea Bruni, ha elogiato la tempestività dell’operazione di approvvigionamento.

Indagini e misure preventive

Il sindaco di Diamante, Achille Ordine, ha invitato la cittadinanza a mantenere la calma, precisando che al momento non vi sono prove definitive che colleghino l’episodio al food truck. Tuttavia, l’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza ha disposto il sequestro cautelativo dell’attività e il prelievo di campioni alimentari per le analisi.

Precedenti recenti in Italia

Non si tratta di un caso isolato. A fine luglio, otto persone sono rimaste intossicate a Cagliari, tra cui un bambino di 11 anni tuttora ricoverato in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma. La Procura di Cagliari ha aperto un’inchiesta, indagando sull’organizzazione dell’evento “Fiesta Latina” dove si sospetta sia avvenuta la contaminazione.