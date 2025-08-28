La Protezione civile della Regione Campania ha diramato un avviso di allerta meteo di livello Giallo valido su tutto il territorio regionale dalle ore 08:00 di venerdì 29 agosto fino alle ore 08:00 di sabato 30 agosto.

Piogge improvvise e temporali intensi

Il bollettino prevede precipitazioni improvvise e di forte intensità, caratterizzate da rapida evoluzione e difficile prevedibilità. Durante i temporali non si escludono grandinate, fulmini e raffiche di vento con possibili danni a coperture, alberature e strutture esposte.

Rischio idrogeologico

La Protezione civile segnala un aumento delle criticità idrogeologiche con possibili:

allagamenti e ruscellamenti lungo le strade,

innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua,

caduta massi e frane nelle aree più vulnerabili.

Raccomandazioni ai Comuni e ai cittadini

Ai Comuni viene richiesto di attivare i Centri operativi comunali (Coc) e adottare tutte le misure previste dai piani di protezione civile. Particolare attenzione dovrà essere rivolta al monitoraggio del verde pubblico e delle aree a rischio.

I cittadini sono invitati a prestare massima prudenza, evitare spostamenti non necessari durante i fenomeni più intensi e seguire gli aggiornamenti della Sala operativa regionale.