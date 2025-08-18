Il Teatro Palapartenope di Napoli, uno dei principali palcoscenici della musica e dello spettacolo in città, è in lutto per la scomparsa di Fabiana Manna, figura di riferimento nella gestione e nella promozione degli eventi della struttura di Fuorigrotta.

L’annuncio ufficiale è stato diffuso dalla famiglia e dallo staff del teatro:

«Con profondo dolore, la famiglia Manna e tutto lo staff del Teatro Palapartenope comunicano la prematura dipartita della Sig.ra Fabiana Manna. In segno di rispetto gli uffici resteranno chiusi. Le esequie si svolgeranno oggi alle ore 17 presso la Parrocchia di San Giuseppe Confessore, in Via Antonio Beccadelli 96, Napoli. Si dispensa dai fiori».

Il cordoglio del mondo della musica

La notizia ha subito suscitato grande commozione tra artisti e operatori del settore. Marco Calone, Nancy Coppola e Monica Sarnelli hanno affidato ai social un pensiero per ricordare Fabiana Manna, sottolineandone la passione e la dedizione al teatro e alla cultura partenopea.

Sui profili social si contano decine di messaggi di cordoglio. Tra i ricordi più toccanti quello di Alessandro Musto, che ha voluto ricordare la lunga collaborazione iniziata nel 2011 con spettacoli per ragazzi e culminata con grandi produzioni come la prima mondiale del Winx Club Musical Show, evento che registrò il tutto esaurito al Palapartenope.

Il ricordo di una professionista instancabile

Musto ha descritto Fabiana Manna come «un’amica, una professionista instancabile, capace di dare tutta sé stessa alla promozione della cultura e del teatro nel Sud Italia». Un impegno che ha reso infatti il Palapartenope uno dei poli più attivi della scena musicale e teatrale campana.

Secondo quanto trapelato, la donna sarebbe deceduta a causa di una malattia.