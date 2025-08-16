Grande dolore a San Pietro a Patierno e in molte zone della provincia di Napoli per la morte improvvisa di Luigi Bianco, 22 anni, stroncato da un malore – forse un infarto – mentre si trovava in vacanza con gli amici. Una notizia che ha sconvolto la comunità, lasciando attoniti parenti, amici e conoscenti.

Sui social si moltiplicano i messaggi di cordoglio che raccontano di un ragazzo voluto bene da tutti, capace di trasmettere gioia e disponibilità. Tra questi spicca il ricordo commosso di don Doriano Vincenzo De Luca, pubblicato su Facebook, in cui la comunità parrocchiale, la Consulta dei Giovani e l’intero VII Decanato esprimono profondo dolore per la perdita di un giovane “serio e maturo, ma allo stesso tempo allegro e gioviale, capace di far sentire tutti a proprio agio con un sorriso e una parola buona”.

Il sacerdote ha sottolineato come la fede di Luigi fosse un percorso autentico, una ricerca costante di senso e di verità. Sempre presente e attivo in Parrocchia, Luigi non mancava mai di dare il proprio contributo, prendendosi responsabilità e incoraggiando gli altri con entusiasmo.

Come membro della Consulta Giovanile del VII Decanato, aveva partecipato a numerose iniziative, distinguendosi per dedizione e spirito di servizio. Recentemente aveva preso parte al Giubileo dei Giovani, un’esperienza che lo aveva rafforzato nel suo cammino di fede. Anche la Giornata Mondiale della Gioventù di Lisbona era stata per lui un momento fondamentale, un incontro intenso con la Chiesa universale che lo aveva segnato profondamente e motivato ancora di più a vivere la sua spiritualità con convinzione.