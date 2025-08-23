Il Cilento rinnova la sua magia con l’elezione della Spigolatrice 2025, storica manifestazione di Sapri che celebra uno dei simboli più amati del Golfo. A conquistare la corona è stata Marianna Ferrara (la foto è di Noemy Riccio), 23 anni, bruna dai capelli mossi e dagli occhi a mandorla, scelta per incarnare il volto femminile di questa edizione.

A vestirla, lo stilista vesuviano di Ottaviano Mimmo Tuccillo, che ha firmato un abito in organza a pois neri, pizzo francese e ampia gonna, trasformando la giovane in una figura sospesa tra sensualità e romanticismo.

«La spigolatrice è un’icona che resiste al tempo», ha commentato Tuccillo al termine della cerimonia.

La kermesse, organizzata dalla Pro Loco di Sapri, ha riportato al centro della scena tradizione e bellezza, consolidando la cittadina tra le capitali culturali dell’estate cilentana.