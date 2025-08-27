Per la prima volta lo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli sarà presente in un videogioco della serie calcistica di Electronic Arts. A partire dal 19 settembre 2025, con l’uscita di EA Sports FC 26 (giocabile in anteprima con l’early access), i tifosi partenopei e gli appassionati di calcio virtuale potranno vivere l’esperienza delle partite nello storico impianto che ospita le gare casalinghe della SSC Napoli.

L’inserimento dello stadio è reso possibile da un accordo tra EA Sports e il Comune di Napoli. La riproduzione digitale è stata realizzata nei minimi dettagli: rilievi architettonici, riprese audiovisive e registrazioni ambientali hanno permesso ai team tecnici di catturare suoni e atmosfere tipiche del “Maradona”, con l’obiettivo di offrire un’esperienza fedele alla realtà.

Con questo ingresso, il Maradona diventa il terzo stadio ufficiale della Serie A Enilive disponibile in FC 26, insieme all’Allianz Stadium di Torino e al Bluenergy Stadium di Udine.

Le dichiarazioni

«Siamo davvero entusiasti di portare il leggendario Stadio Diego Armando Maradona in FC 26, collaborando con la città di Napoli», ha dichiarato James Taylor, Director of Football Partnerships di EA Sports. «Il feedback dei fan ci ha spinto a realizzare questo progetto, e non vediamo l’ora di vedere i tifosi del Napoli celebrare nel loro stadio, dentro e fuori dal gioco».

Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha sottolineato l’importanza dell’operazione: «L’inserimento dello stadio in EA Sports FC 26 è un’ulteriore vetrina internazionale e motivo d’orgoglio per la città. È un’occasione per raccontare Napoli e il suo tifo a tutto il mondo, soprattutto ai giovani che vivono questa passione anche attraverso il videogioco».

Entusiasta anche la società azzurra. Tommaso Bianchini, Direttore Generale Area Business della SSC Napoli, ha dichiarato: «È emozionante vedere finalmente il nostro stadio rappresentato in-game, in un momento storico in cui siamo Campioni d’Italia 2024/25 e a un anno dal centenario del club. Per i tifosi sarà un’esperienza unica rivivere le emozioni delle partite anche in digitale».

Un’occasione di visibilità globale

L’inclusione del Maradona in FC 26 si inserisce nella collaborazione pluriennale tra EA Sports e SSC Napoli, già rafforzata dal ritorno della licenza ufficiale del club e dall’inserimento di Diego Armando Maradona come Icona in FC 25.

Con milioni di giocatori in oltre 100 paesi, il franchise EA Sports FC rappresenta una delle piattaforme videoludiche più influenti al mondo. Per Napoli e i suoi tifosi, l’arrivo del “Maradona” nel gioco è una vetrina internazionale unica, capace di portare la passione partenopea al centro della community globale.