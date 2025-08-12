Una vicenda insolita, dal sapore tipicamente ferragostano, ha scosso la quiete di una cittadina: due coniugi infedeli avevano scelto come luogo per i loro incontri una cappella gentilizia all’interno del cimitero. La relazione clandestina, iniziata per caso tra i loculi, è finita con confessioni, schiaffi e un confronto in strada. A dare la notizia è il quotidiano Roma oggi in edicola.

Dal primo incontro alla “cappella segreta”

I due amanti si erano conosciuti mesi fa. Dopo un primo appuntamento in un bar appartato, avevano trovato una cappella del cimitero aperta e inutilizzata, trasformandola in un’alcova improvvisata. Da allora, gli incontri si erano ripetuti regolarmente.

Il sospetto e la scoperta

La moglie di lui, insospettita da comportamenti strani, aveva controllato i messaggi privati del marito su Facebook. Così aveva scoperto il tradimento e persino il luogo preciso degli incontri. Dopo qualche giorno di osservazione, ha deciso di agire.

La verità e la reazione

Seguendo il marito una mattina, ha scoperto che non stava andando al lavoro. Si è quindi recata a casa della rivale e, trovandola assente, ha parlato con il marito di lei, raccontandogli tutto.

L’uomo tradito ha affrontato la moglie, ottenendo un’ammissione e una richiesta di perdono. Ma la rabbia ha preso il sopravvento: poco dopo, ha incrociato l’amante della moglie per strada e lo ha colpito con pugni e schiaffi, costringendolo a rifugiarsi in un negozio della zona.